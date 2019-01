QUIZ - Êtes-vous incollable sur le palmarès de l'équipe de France de handball ?

L'équipe de France de handball remet son titre en jeu. Au Danemark et en Allemagne, les Experts veulent ajouter une ligne à leur palmarès déjà bien rempli. Eux, qui détiennent déjà le record de victoires dans cette compétition. Et c'est loin d'être le seul. Lorsque l'on pense au palmarès des Bleus, avec ses Bronzés, ses Barjots, ses Costauds ou encore ses Experts, on a tout simplement des étoiles plein les yeux.

Vous aussi ? Enfin, pour ça, il faut le connaitre. Êtes-vous incollable sur le palmarès de l'équipe de France de handball ? Indice qui ne vous servira pas à grand-chose mais qui impressionne : cette équipe n'a perdu que 2 finales sur toutes celles qu'elle a disputées dans les 3 grandes compétitions (et il y en a un paquet).