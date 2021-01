Championnat du monde

Une entame ratée, un retard conséquent rattrapé petit à petit, puis une avance dilapidée dans les dernières minutes du temps réglementaire avant de s’imposer en prolongation (35-32, a. p.). L’équipe de France a encore fait travailler ses nerfs et ceux de ses supporters lors de son quart de finale face à la Hongrie, mais ce sont bien les Tricolores qui se sont imposés, et passent en demi-finale où ils retrouveront, vendredi, la Suède, vainqueure du Qatar dans le même temps.

Ils l’ont fait ! C’était leur objectif avant le début de ce tournoi, et les Bleus ont obtenu, au terme d’un match plein de retournements de situations face à la Hongrie, leur ticket pour le dernier carré. Pourtant, les Français ont totalement raté leur entame de partie. Avec un seul de ses neuf premiers tirs réussi, l’équipe de Guillaume Gille s’est vite retrouvée menée de 6 buts par une Hongrie qui a profité des nombreux contres offerts par son adversaire (1-7, 11e). Comme on pouvait s’y attendre, le duo Maté Lékai (5 buts) et Bence Banhidi (6 buts à 100% de réussite), a fait mal en attaque, mais peu à peu, les Bleus ont remis la tête à l’endroit.