Championnat du monde

Ils ne pouvaient pas mieux démarrer et répondre aux critiques. Accablés de doutes avant d’arriver en Egypte, les Français ont livré un match très sérieux, avec un énorme Wesley Pardin dans les buts et une attaque retrouvée pour dominer la Norvège (28-24). En tête tout au long de la rencontre, l’équipe de France a parfaitement lancé son Mondial et rejoint la Suisse en tête du groupe E.

Très vite, d’un kung-fu parfaitement exécuté entre Michael Guigou et Kentin Mahé, les Bleus ont semblé plus libérés, plus inventifs et moins lisibles que ce qu’ils avaient montré avant de s’envoler pour le Caire. Le demi-centre de Veszprem, auteur des quatre premiers buts du match pour l’équipe de France, a été l’un des grands hommes de cette partie (9/11 au tir, meilleur buteur français), permettant aux siens de se détacher rapidement au score (2-5, 7e).