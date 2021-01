Avec 74 sélections, il n'est plus très loin de la barre symbolique des 100 capes au-delà de laquelle on ne trouve que des glorieux aînés (Luc Abalo, Vincent Gérard, Michaël Guigou, Luka Karabatic, Kentin Mahé, Valentin Porte). Et avec déjà 226 buts, il est le 5e marqueur en activité des Bleus, loin devant Mem (143) ou les pivots Ludovic Fabregas (144) ou Luka Karabatic (129). Surtout, on sent Remili très à l'aise au sein d'un groupe où il prend volontiers la parole alors qu'il est un des plus jeunes. "On essaye le plus possible de penser à l'équipe et c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je fais du handball", répond celui toujours partant pour un jeu de balle collectif, que ce soit foot ou basket.