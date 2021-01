La mauvaise nouvelle était attendue, c'est désormais officiel : Timothey N'Guessan et Luka Karabatic ne disputeront pas la demi-finale du championnat du monde de handball face à la Suède vendredi (17h30). Respectivement blessés à une cuisse et aux abdominaux face à la Hongrie mercredi, les deux joueurs ne figurent pas sur la feuille de match.

L'arrière gauche Jean-Jacques Acquevillo et le demi-centre Nicolas Claire les remplacent. Claire, considéré comme le 3e demi-centre derrière Kentin Mahé et Melvyn Richardson, jouera son premier match en Egypte. Il figurait jusqu'ici parmi les 4 remplaçants du groupe de 20 présent sur place. Acquevillo fait lui son retour parmi les 16 joueurs inscrits sur la feuille de match après avoir déjà remplacé N'Guessan sur 4 rencontres du premier tour et du tour principal (Autriche, Suisse, Algérie, Islande).