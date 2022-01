La gardienne de l'équipe de France Cléopatre Darleux, championne olympique il y a cinq mois et demi, a prolongé son contrat avec Brest de deux saisons jusqu'à fin juin 2024. "J'ai l'impression d'avoir toujours été ici. Ça fait du bien d'avoir de la stabilité. Je me sens bien au club donc il n'y avait pas de raison que je veuille aller voir ailleurs", a expliqué la Française, championne du monde en 2017, à Brest depuis la saison 2016-2017.

La native de Wittenheim (Haut-Rhin), dans la banlieue de Mulhouse, âgée de 32 ans, a réussi une superbe saison 2020-21 avec une médaille d'argent à l'Euro en décembre 2020 avec l'équipe de France, l'or olympique à Tokyo en août et l'argent du Mondial 2021 en décembre en Espagne. Avec Brest, elle a connu un mois de mai 2021 de folie, remportant le titre de championne de France et la Coupe de France (à chaque fois contre Metz en finale), et s'est hissée en finale de la Ligue des champions en mai (une première pour un club français).

