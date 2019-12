Coupe de la Ligue : le PSG, dernier qualifié pour le Final Four

Courte victoire, mais succès quand même pour le PSG. Triple tenant du trophée, Paris s'est logiquement qualifié pour le Final Four de la Coupe de la Ligue de hand en battant ce jeudi soir de quatre buts le finaliste de la saison écoulée. Le PSG rejoint Nantes, mené à Dunkerque pendant presque 50 minutes avant de s'imposer 22-20, Chambéry et Toulouse, qualifiés dès mercredi. La phase finale se déroulera au Mans, les 14 et 15 mars.

"Les Montpelliérains nous ont posé des problèmes en seconde période mais on a fait la différence avant", a très justement analysé le gardien parisien Vincent Gérard, sur beIN Sports. "Il fallait garder le contact comme l'avait fait le Barça (en Ligue des champions). Mais on a fait une première mi-temps catastrophique. Il faut qu'on gagne en expérience", a reconnu, pour sa part, Valentin Porte. C'est la troisième défaite en autant de matches cette saison pour Montpellier face aux Parisiens.