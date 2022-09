Barcelone, Kielce, Paris, Veszprém, Kiel : ce ne sont pas les cadors qui vont manquer pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions masculine de handball. A partir du mercredi 14 septembre 2023, la plus prestigieuse des compétitions européennes fait son retour sur les plateformes Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Première équipe à conserver son titre depuis l'instauration du Final Four à la Lanxxess Arena de Cologne en 2009, le FC Barcelone et son escadron français emmené par Dika Mem sera favori à sa succession. Mais les Catalans auront fort à faire avec le Lomza Vive Kielce, toujours plus fourni en talents, le Telekom Veszprém, Kiel ou encore Aalborg, renforcé par le retour au pays de Mikkel Hansen.

Côté français, le Paris Saint-Germain Handball sera aussi un prétendant de choix pour cette édition. Pour son retour dans la "grande compétition", le HBC Nantes tentera de bien figurer dans un groupe bourré de poids lourds.

Comment regarder la Ligue des Champions masculine de handball en direct vidéo ?

La Ligue des Champions masculine sera à regarder en direct, en intégralité et en exclusivité sur Eurosport.fr et l'application Eurosport. Les matches du PSG Handball et du HBC Nantes seront également à suivre sur Eurosport 1 et Eurosport 2.

Le calendrier du PSG Handball

1re journée : Telekom Veszprém - PSG Handball (jeudi 15 septembre 2022, à 18h45)

2e journée : PSG Handball - Orlen Wisla Plock (mercredi 21 septembre 2022, à 20h45)

3e journée : SC Magdeburg - PSG Handball (mercredi 28 septembre 2022, à 20h45)

4e journée : PSG Handball - HC PPD Zagreb (jeudi 6 octobre 2022, à 20h45)

5e journée : CS Dinamo Bucarest - PSG Handball (mercredi 26 octobre 2022, à 18h45)

6e journée : PSG Handball - FC Porto (jeudi 3 novembre 2022, à 18h45)

7e journée : PSG Handball - GOG (mercredi 23 novembre 2022, à 20h45)

8e journée : GOG - PSG Handball (mercredi 30 novembre 2022, à 20h45)

9e journée : FC Porto - PSG Handball (mercredi 7 décembre 2022, à 20h45)

10e journée : PSG Handball - SC Magdeburg (mercredi 14 décembre 2022, à 18h45)

11e journée : HC PPD Zagreb - PSG Handball (heure et date à confirmer)

12e journée : PSG Handball - CS Dinamo Bucarest (heure et date à confirmer)

13e journée : Orlen Wisla Plock - PSG Handball (heure et date à confirmer)

14e journée : PSG Handball - Telekom Veszprém (heure et date à confirmer)

Le calendrier du HBC Nantes

1re journée : Lomza Industria Kielce - HBC Nantes (mercredi 14 septembre 2022, à 20h45)

2e journée : HBC Nantes - Pick Szeged (jeudi 22 septembre 2022, à 18h45)

3e journée : HBC Nantes - Elverum Handball (jeudi 29 septembre 2022, à 20h45)

4e journée : RK Celje - HBC Nantes (mercredi 5 octobre 2022, à 18h45)

5e journée : HBC Nantes - THW Kiel (jeudi 27 octobre 2022, à 20h45)

6e journée : FC Barcelone - HBC Nantes (jeudi 3 novembre 2022, à 20h45)

7e journée : Aalborg Handbold - HBC Nantes (mercredi 23 novembre 2022, à 18h45)

8e journée : HBC Nantes - Aalborg Handbold (jeudi 1er décembre 2022, à 20h45)

9e journée : THW Kiel - HBC Nantes (jeudi 8 décembre 2022, à 18h45)

10e journée : HBC Nantes - FC Barcelone (jeudi 15 décembre 2022, à 20h45)

11e journée : HBC Nantes - RK Celje (heure et date à confirmer)

12e journée : Elverum Handball - HBC Nantes (heure et date à confirmer)

13e journée : HBC Nantes - Lomza Industria Kielce (heure et date à confirmer)

14e journée : Pick Szeged - HBC Nantes (heure et date à confirmer)

Les plus belles affiches de la phase de groupes

Telekom Veszprém - SC Magdeburg (aller le 27 octobre 2022, retour le 15 février 2023)

FC Barcelone - Lomza Industria Kielce (aller le 22 septembre 2022, retour le 1er mars 2023)

Aalborg Handbold - Lomza Industria Kielce (aller le 28 septembre 2022, retour le 15 février 2023)

Aalborg Handbold - FC Barcelone (aller le 26 octobre, retour le 8 décembre 2022)

THW Kiel - FC Barcelone (aller le 24 novembre 2022, retour le 30 novembre 2022)

Lomza Industria Kielce - THW Kiel (aller le 6 octobre 2022, retour le 8 février 2023)

THW Kiel - Aalborg Handbold (aller le 2 novembre 2022, retour le 15 décembre 2022)

Le calendrier complet de la Ligue des Champions 2022-2023 est à retrouver ici

Le programme de la Ligue des Champions masculine 2022-2023

Phase de groupes : du 10 septembre 2022 au 11 février 2023

Playoffs : les 18 et 19 mars 2023 (aller), les 25 et 26 mars 2023 (retour)

1/4 de finale : les 29 et 30 avril (aller), les 6 et 7 mai 2023 (retour)

Le Final Four de la Ligue des Champions masculine 2022-2023 se déroulera les 3 et 4 juin 2023. Comme chaque année, l'événement se déroulera à la Lanxxess Arena de Cologne.

