Euro 2020 : Les Français avec la Norvège, le Portugal et la Bosnie

Les handballeurs français affronteront la Norvège, le Portugal et la Bosnie au premier tour de l'Euro 2020. Les Bleus retrouvent les Portugais, qui leur avaient infligé une défaite surprise au mois d'avril pendant les qualifications. Ils avaient pris leur revanche la semaine suivante. La France ne devrait avoir aucun mal à finir dans les deux premiers, avec la Norvège, et à se qualifier pour une seconde phase de poule à Malmö (Suède). A ce stade, la concurrence s'annonce féroce avec potentiellement comme rivaux principaux, outre la Norvège, le Danemark et la Suède, pour seulement deux places dans le dernier carré.

Pour la première fois, 24 équipes participent à cet Euro (contre 16 auparavant) dont le vainqueur obtiendra son billet direct pour les Jeux de Tokyo, avec le Danemark, déjà qualifié en tant que champion du monde. La compétition (9-26 janvier) est organisée, pour la première fois également, dans trois pays, la Norvège, l'Autriche et la Suède. Les demi-finales et la finale auront lieu à Stockholm. L'Espagne, tenante du titre, jouera son premier tour à Trondheim comme les Français, mais dans un autre groupe. A Graz s'affronteront trois équipes de l'ex-Yougoslavie, la Croatie, la Serbie et le Monténégro.

Groupe A (Graz/AUT) Croatie, Belarus, Monténégro, Serbie

Groupe B (Vienne/AUT) Autriche, République tchèque, Macédoine, Ukraine

Groupe C (Trondheim/NOR) Espagne, Allemagne, Lettonie, Pays-Bas

Groupe D (Trondheim/NOR) France, Norvège, Portugal, Bosnie

Groupe E (Malmö/SWE) Danemark, Hongrie, Islande, Russie