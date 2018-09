Golden League dames : Les Françaises font match nul avec la Norvège

Les championnes du monde, privées de plusieurs titulaires (Siraba Dembélé, Grâce Zaadi, Laurisa Landre) pour ce tournoi amical, avaient perdu jeudi contre le Danemark (24-21). Elles termineront dimanche par un match contre la Pologne.

Les Bleues se sont réveillées au retour des vestiaires après une mauvaise première période (9-14) et sont passées devant grâce à un gros effort en défense (8 buts seulement encaissés en 2e période) et à l'entrée de la gardienne Laura Glauser (50% d'arrêts). La Messine fait son retour après avoir manqué le Mondial pour cause de maternité. Les Norvégiennes ont égalisé à la toute dernière seconde.

Le sélectionneur Olivier Krumbholz a aligné de jeunes joueuses comme Jannela Blonbou, Orlane Kanor et Tamara Horacek. Cette dernière a été la plus en vue au poste de demi-centre avec 7 buts. La France donnera le coup d'envoi de son Euro le 29 novembre à Nancy par un match contre la Russie.