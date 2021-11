Les Bleus sont de retour. La France étrenne son titre olympique lors de la Golden League avec un premier rendez-vous samedi face au Danemark. Pour cette première sortie depuis l'or conquis au Japon le 7 août, seuls quatre champions olympiques seront du déplacement, dont le nouveau capitaine Valentin Porte. "On se retrouve avec une génération un peu différente, une équipe très remaniée qui va nous permettre de tester beaucoup de choses", expose le sélectionneur Guillaume Gille.

Ad

Pour cette première étape en Norvège où, après le Danemark samedi, les Bleus se mesureront au pays hôte dimanche (16h45), "Gino" a souhaité "laisser libre une majorité de cadres". La plupart n'ayant coupé guère plus d'une semaine entre les Jeux et leur reprise en club. Ce sont donc pour la plupart des "jeunes joueurs", "des gens aussi dans un cercle un peu éloigné de l'équipe" qui se déplacent à Trondheim. Peu d'acteurs de Tokyo sont donc à l'affiche pour ce remake de la finale olympique. Y compris côté danois puisque Mikkel Hansen est préservé.

Championnat D1 Le PSG prépare l'avenir : Balaguer débarquera à la fin de la saison IL Y A 4 HEURES

Finale de rêve et finish de fou : le résumé du sacre des Bleus

L'attraction Bos

Côté Bleus, trois joueurs devraient même célébrer leur première sélection ce week-end: l'arrière droit de Nîmes Luc Tobie, le pivot montpelliérain Arthur Lenne et son coéquipier Julien Bos, révélation du début de saison du MHB. "Je vais profiter de cette semaine déjà pour montrer ce que j'ai à montrer. La suite, on verra", affiche ce dernier, très décontracté. L'arrière droit de 23 ans sera une des attractions de ces deux matches sans vraiment d'enjeux. Le joueur formé à Montpellier a empilé 32 buts lors de ces quatre derniers matches de Ligue des champions, dont deux affiches contre Kiel et le Vardar Skopje. "Parfois, il vaut mieux des gars morts de faim, avec les dents qui rayent le parquet", observe Valentin Porte.

Le Montpelliérain, qui a hérité du capitanat après la retraite internationale de Michaël Guigou, a lui besoin de rythme après sa blessure survenue au Japon qui l'a privé du début de saison. "Je me ferai un malin plaisir de battre ces deux nations avec une équipe remaniée." D'autant que cette édition de la Golden League sera la dernière à laquelle participera l'équipe de France masculine. Sa priorité est de jouer devant son public d'ici les Jeux de 2024 à Paris où elle défendra son titre.

Championnat D1 Toft Hansen prolonge l'aventure avec le PSG jusqu'en 2023 HIER À 11:49