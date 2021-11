Un retour aux affaires délicat pour l'équipe de France. Les Tricolores, sacrés champions olympiques à Tokyo l'été dernier, ont été dominés par le Danemark (31-26) samedi, pour leur entrée en lice dans la Golden League, à Trondheim. Pour ce premier match depuis la victoire contre ces mêmes Danois (25-23) à Tokyo, le visage des Bleus a été considérablement modifié, avec seulement quatre joueurs médaillés en août (Valentin Porte, Hugo Descat, Timothey N'Guessan et Kentin Mahé).

Malgré un début de rencontre correct, les hommes de Guillaume Gille ont peu à peu pris du retard. La faute à une efficacité redoutable danoise (86% de réussite en première période) combinée à l'excellent match du gardien de Nantes Emil Nielsen. Menés de six buts à la pause (13-19), les coéquipiers de Valentin Porte ont constamment couru après le score dans le deuxième acte, sans succès, malgré 5 buts d'Elohim Prandi et 4 de N'Guessan et de Dylan Nahi. En face, Emil Jakobsen a été un poison avec 10 buts inscrits.

L'édition 2021-2022 de la Golden League, compétition amicale comptant une étape dans chacun des pays organisateurs (France, Norvège et Danemark) sera la dernière disputée par l'équipe de France, a annoncé mardi le président de la fédération française Philippe Bana, qui souhaite protéger les joueurs en vue de Paris 2024. Dimanche, les Bleus affronteront la Norvège pour la deuxième journée de compétition.

