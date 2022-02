La fédération française de handball l'a annoncé lundi. La pivot de l'équipe de France Pauletta Foppa et l'arrière droite Orlane Ahanda, toutes deux blessées, seront absentes pour la double confrontation face à la Croatie la semaine prochaine dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022.

Pauletta Foppa (21 ans), élément important des Bleues lors du sacre olympique à Tokyo l'été dernier, est touchée au ménisque, a indiqué la FFHB sans donner davantage de précision sur la blessure d'Orlane Ahanda (23 ans).

Elles sont remplacées par les pivots Oriane Ondono (25 ans) et Sarah Bouktit (19 ans) qui évoluent respectivement en club à Nantes et Metz. Les Bleues, après avoir remporté leurs deux premiers matches de qualification en octobre en Ukraine et contre la République tchèque, se déplacent à Koprivnica le 3 mars avant de recevoir les Croates à Toulouse le 6.

