L'aventure messine va s'achever d'ici quelques mois. Arrivée en 2010 pour intégrer le centre de formation, la demi-centre de 26 ans a depuis remporté sept titres de championne de France, quatre Coupes de France et deux Coupes de la Ligue avec le club lorrain.

"J'ai fait le choix de rejoindre Rostov la saison prochaine, a expliqué la championne du monde (2017) et championne d'Europe (2018). Plus les années ont passé, plus j'ai eu envie de tenter une expérience à l'étranger. Lorsque l'opportunité de Rostov s'est présentée à moi, j'ai longtemps réfléchi et je pense que c'est le bon moment dans ma carrière et dans ma vie de femme". Rostov a battu Metz l'année dernière en demi-finale du Final Four de la Ligue des champions, avant de s'incliner en finale devant les Hongroises de Györ.

Grâce Zaadi est la deuxième internationale française de Metz à annoncer son départ pour l'étranger en fin de saison après la gardienne Laura Glauser (actuellement blessée) qui va rejoindre Györ.