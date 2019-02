Le capitaine de Toulouse Nemanja Ilic devrait être prêté à Barcelone

Nemanja Ilic devrait s'engager avec le FC Barcelone dans les prochaines heures selon l'AFP. Et ce jusqu'à la fin de la saison. Le Serbe arrive en Catalogne pour palier l'absence du Danois Casper Mortensen qui s'est blessé au Mondial. Le capitaine de la Serbie (28 ans), qui figure sans discontinuer dans le Top 10 des buteurs de la D1 depuis son arrivée au Fenix à l'été 2013, est lié jusqu'en 2021 à Toulouse qui, cette saison, n'a plus rien à espérer en championnat et devrait, selon cette source, percevoir une indemnité compensatoire pour le prêt de son meilleur buteur.