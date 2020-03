"Pour respecter la limite imposée d'une jauge à 1000 personnes, la Ligue nationale de handball a pris la décision de réserver l'accès à l'événement", a annoncé la LNH ce mardi dans un communiqué. Ainsi, le Final Four de la Coupe de la Ligue masculine de handball, programmé samedi et dimanche au Mans, se disputera à huis clos partiel en accord avec les mesures sanitaires pour enrayer la propagation du coronavirus.

Les demi-finales samedi (Paris SG-Toulouse et Nantes-Chambéry) et la finale dimanche dans la salle d'Antarès du Mans, d'une jauge de 6 000 spectateurs en configuration sport, seront réservées aux "représentants des 4 clubs qualifiés, collectivités territoriales, médias locaux, représentants des clubs amateurs de handball de la Sarthe, partenaires économiques, et enfin premiers fans qui, dès l'ouverture de la billetterie, avaient réservé leurs places", est-il précisé.

Les autres "recevront un courrier électronique dès mercredi pour une confirmation de l'annulation de leur billet".