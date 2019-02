Emmanuel Mayonnade, nouveau sélectionneur des Pays-Bas, reste à Metz

Emmanuel Mayonnade, 35 ans, a signé une prolongation d'un an avec les "Dragonnes" qu'il a conduites au titre de championnes de France lors des trois dernières années. Le président du club Thierry Weizman a évoqué son "soulagement" dans un communiqué ajoutant que "le cycle entre ce groupe, ce staff et Manu n'était pas terminé". "Nous avons encore de très belles choses à faire ensemble", a-t-il dit.

Mayonnade prendra ses fonctions avec les "Oranje" dès le mois de mars à l'occasion d'une double confrontation amicale face aux Allemandes. Il doit mener l'équipe néerlandaise, troisième au dernier Euro remporté par la France, au Jeux olympiques de Tokyo. Metz est en course en Ligue des champions et espère atteindre pour la première fois le Final Four.