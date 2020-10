Les Messines comptent 18 points, le maximum possible après six journées. Elles sont les seules avec Brest à avoir remporté tous leurs matches, mais les Bretonnes n'ont pas pu disputer leurs deux dernières rencontres de Ligue féminine, en raison de cas de Covid-19 parmi leurs adversaires.

Mercredi à Toulon, les Dragonnes ont rapidement pris le large, avec neuf buts d'avance à la pause (21-12), avant de gérer la seconde période contre les Varoises qui comptent quatre défaites et zéro point. Marie-Hélène Sajka, opérée du genou droit mi-septembre, a réussi son retour avec six buts, meilleure marqueuse mosellane de la rencontre, disputée à huis clos et dont le coup d'envoi avait été avancé à 17h. En raison de plusieurs cas de Covid-19, seuls deux matches sur sept de la 6e journée ont pu se jouer mercredi, et cinq ont été reportés.