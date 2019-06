"Le club de Metz Handball et Gnonsiane Niombla ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre leur aventure commune la saison prochaine", a indiqué le club lorrain. "Nous remercions l'internationale tricolore pour sa contribution à la plus belle saison de l'histoire du club et lui souhaitons bonne chance dans le nouveau challenge qui l'attend avec Siofok KC Hivatalos Oldala", a-t-il ajouté.

Avec l'équipe de France, Gnonsiane Niombla, qui était arrivée à Metz l'été dernier en provenance de Bucarest, a été championne du monde en 2017 et a remporté l'Euro en 2018 en France. La saison dernière, Metz Handball a été sacré champion de France (pour la 22e fois), a remporté la coupe de France (sa huitième) et a participé au Final Four de la Ligue des champions.