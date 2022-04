Porté par un grand Vincent Gérard dans les buts, le Paris SG a corrigé Montpellier 41 à 24, jeudi soir à domicile dans le stade de Coubertin, et s'est qualifié pour les demies-finales de la Coupe de France.

Les joueurs de Raul Gonzalez, tenants du titre et qui réalisent cette saison un parcours sans faute (23 victoires en autant de rencontres) dans le championnat de France, complètent ainsi le plateau du dernier carré de la Coupe de France, avec Toulouse, Chartres et Nantes respectivement tombeurs de Saint-Raphaël (36-32), Chambéry (26-25) et Aix (32-27).

Les demi-finales, dont le tirage est programmé le 26 avril, sont prévues le samedi 14 mai, entre les matches aller et retour de la Ligue des champions du PSG et du MHB. La finale se jouera à Paris-Bercy le 11 juin.

