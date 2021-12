L'ailier Benoît Kounkoud et le gardien Rémi Desbonnet, écartés du stage de préparation de l'équipe de France de handball à l'Euro-2022 (13-30 janvier) en raison de tests positifs au Covid-19, ont retrouvé les Bleus, a annoncé mardi la Fédération (FFHB). A l'issue de leur période d'isolement et après deux tests négatifs, ils "ont reçu le feu vert du staff médical ce mardi soir, pour retrouver leurs partenaires", indique la FFHB dans un communiqué.

Trois renforts, soumis eux aussi à deux tests dont le deuxième sur place à la Maison du handball de Créteil avec procédure d'isolement dans l'attente du résultat, portent l'effectif disponible pour l'entraînement à 18 éléments. Les nouveaux arrivants sont les ailiers gauche Raphaël Caucheteux (Saint-Raphaël) et Mathieu Grebille (PSG) ainsi que le demi-centre Nicolas Claire (Aix-en-Provence).

Nikola Karabtic infecté et toujours absent

Le triple champion olympique et star du handball français Nikola Karabatic, infecté par le coronavirus, est lui toujours absent. "Ca va mieux, a décrit mardi son frère Luka en visioconférence. Il a eu deux ou trois jours un peu difficiles avec pas mal de symptômes et a été assez fatigué (...). Je pense que le plus dur est passé et c'est en train de bien s'améliorer." Touché lui à la cuisse gauche (une "lésion musculaire de bas grade au quadriceps") et absent lors des trois derniers matches du PSG, le vice-capitaine des Bleus a dit se sentir "bien mieux".

La joie des frères Karabatic après le sacre olympique Crédit: Getty Images

"Je suis vraiment en phase terminale (de sa convalescence), a assuré Luka Karabatic. Je suis quasiment en train de m'entraîner normalement avec les autres. Il y a encore quelques petites adaptations mais ça suit son chemin. C'est dans la bonne direction." Les Bleus, champions olympiques à Tokyo cet été, espèrent imiter leurs devanciers des Experts vainqueurs du tournoi international ayant suivi leur sacre olympique de 2008, à savoir le Mondial-2009.

