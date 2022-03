Les handballeurs français, champions olympiques en titre , se sont offert une victoire de prestige contre le Danemark 28 à 26, pour la dernière étape du tournoi amical de la Golden League, dimanche sur le terrain danois d'Aarhus. Les Français rentrent ainsi du Danemark avec deux victoires en match amical, puisqu'ils s'étaient déjà imposés 37 à 29 contre la Norvège samedi à Herning.

Sans Hansen ni Karabatic, mais avec un N'Guessan retrouvé

Cette fenêtre internationale, placée au coeur d'une intense période en clubs, s'est déroulée sans certains éléments clés des sélections danoises et françaises, puisque ni Mikkel Hansen ni Nikola Karabatic n'étaient présents dimanche à Aarhus. L'arrière fançais du FC Barcelone Dika Mem a terminé la rencontre de dimanche avec six buts au compteur, un de plus que le pivot Ludovic Fabregas (son coéquipier au Barça) et Kentin Mahé, placé sur l'aile de l'attaque française par moments.

Le troisième des quatre tricolores du Barça, Timothey N'Guessan, auteur de quatre buts dimanche après-midi, en a profité pour passer la barre des 200 buts inscrits sous le maillot de l'équipe de France. De retour en clubs en début de semaine pour la suite des championnats nationaux et pour certains les barrages de la Ligue des champions, les Bleus se retrouveront à la mi-avril pour une double confrontation contre l'Espagne, à Paris-Bercy le jeudi 14 avril (21h05) et à Madrid deux jours plus tard.

