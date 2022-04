On connaît les demi-finales de la Coupe de France de handball. Le PSG, tenant du titre, affrontera Toulouse à Coubertin. Les Parisiens, invaincus et auteurs d'un parcours sans faute en championnat (23 victoires), ont surclassé Montpellier en quarts (41-24) et seront favoris de leur deul contre Toulouse, tombeur de Saint-Raphaël (36-32) en quarts. L'autre affiche opposera Nantes, qui a dominé Aix, (32-27), à Chartres qui a éliminé Chambéry (26-25) au tour précédent.

