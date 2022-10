En jambes et enjouées, les handballeuses françaises ont dominé dans les grandes largeurs la Pologne (33-26) vendredi à Cesson-Sévigné en préparation à l'Euro 2022 (4 au 20 novembre). Leurs leaders et leur défense au rendez-vous, les Bleues, portées au centre par Pauletta Foppa, Grâce Zaadi et Estelle Nze Minko, ont assuré le spectacle en Bretagne.

Les joueuses d'Olivier Krumbholz menaient déjà 17-10 à la mi-temps de la première de leurs deux rencontres de préparation contre la Pologne avant celle de dimanche (16h10) à Nantes. Les Bleues avaient déjà écarté les Polonaises sans grande difficulté (26-16) lors du tour principal du Mondial en décembre. Les deux équipes pourraient de nouveau se retrouver au même stade à l'Euro.

