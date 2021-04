Les Bleus touchent au but. Grâce à sa large victoire en Grèce ce mardi (31-40), l'équipe de France a fait un pas supplémentaire vers la qualification pour l'Euro 2022, qui se déroulera du 13 au 22 janvier prochain. Avec 7 points au compteur (trois victoires, un match nul et une défaite) dans cette campagne qualificative, les joueurs de Guillaume Gille comptent trois points de plus que les Grecs (4) et deux de moins que la Serbie (9).

Dans ce groupe, la Belgique a été contrainte au forfait en raison de la crise sanitaire et de la pandémie de Covid-19. Les coéquipiers de Michaël Guigou, qui a franchi la barre des 1 000 buts en sélection mardi soir, doivent finir à l'un des deux premières places et seront mathématiquement assurés de la qualification pour l'Euro 2022 en cas de défaite de la Grèce contre la Serbie jeudi. Dans le cas inverse, les Français devront prendre au moins le point du match nul contre la Grèce à Créteil dimanche (17h) pour valider leur ticket.

