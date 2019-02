Nîmes "optimiste" pour la venue de Mickaël Guigou

Nîmes va-t-il parvenir à recruter Mickaël Guigou ? David Tebib, le président de l'USAM, a reconnu des "négociations" et s'est dit "optimiste" quant à la réalisation de l'affaire, lors d'une conférence de presse à Nîmes. Jeudi, l'ailier de 37 ans avait publié un communiqué cinglant contre le club montpelliérain et en particulier son manager Patrice Canayer.

"Injustice"

"Je ressens aujourd'hui de l'injustice au regard de ce que je pense avoir apporté au MHB", a dit Guigou, évoquant une "attitude affligeante, voire pathétique à l'égard des anciens qui ont contribué au destin du club". Arrivé en 1999 dans l'Hérault, le Provençal d'Apt y a effectué toute sa carrière, devenant deux fois champion d'Europe (2003 et 2018) et dix fois champion de France.

Le MHB a annoncé le 21 janvier, durant le Mondial en Allemagne auquel Guigou participait avec les Bleus, que son contrat de joueur ne serait pas renouvelé et que son avenir au club passait par un poste d'entraîneur des jeunes à l'académie. Patrice Canayer, l'homme-clef du club depuis plus de vingt ans, avait évoqué des "contraintes budgétaires". Par ailleurs, Nîmes a annoncé les prolongations de contrat de son ailier gauche et capitaine, Julien Rebichon, et de l'ailier droit égyptien Mohammad Sanad. Expirant en 2020, leurs contrats ont tout deux été prolongés jusqu'à 2023.