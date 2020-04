Dans un entretien accordé à beIN SPORTS mercredi, Olivier Girault, président de la Ligue nationale de handball, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidence de la fédération française.

C'est désormais officiel. Olivier Girault, président de la Ligue nationale de handball (LNH), a annoncé mercredi sa candidature à la présidence de la Fédération française (FFHB), dans un entretien accordé à beIN Sports.

"Je pense que les handballeurs dans leur ensemble n'attendent pas un nom, une personnalité pour l'avenir, mais un projet pour le handball, un projet à réinventer, et que dans ce cadre-là, oui, je serai candidat à la présidence de la Fédération dans les prochains mois", a expliqué l'ancien capitaine de l'équipe de France, champion olympique en 2008 à Pékin.

Déjà trois candidatures

Il est le troisième candidat à se lancer dans la course à la succession de Joël Delplanque, président depuis 2008, après l'actuel directeur technique national Philippe Bana, et le vice-président de la FFHB, Jean-Pierre Feuillan. Olivier Girault avait été élu président de la LNH en février 2018 pour un mandat de trois ans. En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et la difficulté de tenir une assemblée générale élective avant le 31 décembre, les fédérations sportives ont jusqu'au 30 avril 2021 pour organiser les élections fédérales.

