Avant son choc contre le champion d'Europe Barcelone jeudi, le PSG a facilement dominé la lanterne rouge du championnat de France, Nancy. A Coubertin, les Parisiens ont rapidement pris cinq buts d'avance (9-4, 12e), un écart avec lequel ils sont rentrés au vestiaire (19-14) sous l'impulsion de leur capitaine Luka Karabatic (5 buts). Après la pause, Elohim Prandi a pris la relève comme finisseur (6 buts) pour creuser l'écart sans surprise.

Ad

Plus étonnant, le MHB, pourtant leader de son groupe de Ligue des champions, a sans doute dit adieu à une nouvelle participation à la C1 l'an prochain avant même la fin de 2021 : c'est tout le paradoxe montpelliérain. "Ce sont clairement des fautes professionnelles (...). On ne peut pas tirer sur le coach, le problème, c'est nous, les joueurs. Il n'y a qu'à voir nos têtes, on est stressés", a reconnu sur BeIN Sports le capitaine du MHB et des Bleus Valentin Porte. Son équipe compte 8 points de retard sur la deuxième place occupée par Nantes, la seule voie pour retrouver la Ligue des champions dans un an.

Championnat du monde Les choses sérieuses commencent pour les Bleues IL Y A 17 HEURES

Déjà en retard à la pause (15-12), les Héraultais ont lâché à une vingtaine de minutes du terme quand Toulouse a pris 6 longueurs d'avance (23-17, 42e) grâce à trois parades de son gardien Jeff Lettens en trois minutes. Le duel des portiers entre le Belge Lettens et Marin Sego a tourné comme souvent au désavantage net du Montpelliérain (36% d'arrêts contre 17%), impuissant face à l'ailier gauche serbe Nemanja Ilic (7 buts). Le MHB, vice-champion de France sortant, ne s'était incliné que trois fois en 30 journées la saison dernière.

Championnat du monde Les Bleues impériales pour lancer leur campagne HIER À 18:28