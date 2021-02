N'Guessan a disputé le premier match de l'équipe de France au Mondial contre la Norvège, mais n'a pas disputé les quatre rencontres suivantes (Autriche, Suisse, Algérie, Islande). Il est revenu contre le Portugal et s'est ensuite blessé en quarts de finale face à la Hongrie. Il n'a plus été aligné en demi-finale contre la Suède (défaite 32-26) et en match pour la 3e place perdu contre l'Espagne (35-29).