Mathieu Grébille, champion d'Europe et du monde avec l'équipe de France de handball, rejoindra le Paris SG à l'été 2020 pour trois saisons, a annoncé le club de la capitale dans un communiqué mercredi. Âgé de 27 ans, Grébille effectuera une 12e et dernière saison à Montpellier, avant d'évoluer avec le quintuple champion de France en titre à partir du 30 juin 2020. "Pour tout handballeur, il est difficile de refuser une proposition du Paris Saint-Germain, un club qui confirme année après année sa présence parmi les meilleures formations au monde", a-t-il expliqué.

Avec 70 sélections, Grébille a été champion d'Europe avec les Bleus en 2014, champion du monde en 2015 et a décroché la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Longtemps éloigné des terrains entre 2015 et 2018 (blessures à l'épaule gauche et au genou droit, puis opération à l'épaule droite), il a retrouvé sa place chez les Bleus pour l'aventure bronzée au Mondial 2019, au prix d'un changement de poste, passant à l'aile gauche.

Le PSG a perdu l'un des meilleurs ailiers gauche au monde avec le départ de l'Allemand Uwe Gensheimer, qui est retourné chez les Rhein Neckar Löwen à Mannheim.