La Ligue féminine reprendra le 9 septembre

La prochaine saison du championnat de D1 féminine de handball, qui s'était arrêté prématurément pour la saison 2019/2020 en avril en raison de la pandémie de coronavirus, débutera le 9 septembre, a annoncé samedi la Ligue dans un communiqué.

"Cette nouvelle saison avec 14 clubs s'annonce encore pleine d'incertitudes et avec la commission médicale, nous serons bien évidemment attentifs à l'évolution de la situation sanitaire en France", a déclaré Nodjialem Myaro, présidente de la LFH. Mi-avril, la Ligue avait acté le principe d'un passage dès la saison prochaine d'un championnat de 12 à 14 clubs, avec deux clubs promus de la 2e division à la Ligue féminine, à savoir Plan de Cuques et Saint Amand-lès-Eaux.

Aucun titre n'a été attribué pour la saison 2019/2020, les clubs de Brest et Metz ayant terminé la saison a égalité en tête du classement. Par ailleurs, le format de la compétition sera modifié: "le classement déterminera le champion de France à l'issue de la fin du championnat, le projet d'une finale entre les deux premiers ayant été abandonné", indique la Ligue.

Jusqu'à présent, les huit premiers de la saison régulière étaient qualifiés pour les play-offs, désormais supprimés. La Ligue précise également que la formule de la Coupe de France a été modifiée "afin d'alléger les calendriers", notamment pour les équipes jouant les coupes européennes, qui n'entreront dans la compétition "qu'à partir des quarts de finale". Pour la Coupe, "les 9 équipes de Ligue Butagaz Énergie non européennes ont été réparties dans 5 poules de 5 équipes et chaque équipe ne s'affrontera qu'une seule fois sur 5 journées à partir du week-end des 12 et 13 septembre", précise la Ligue.

