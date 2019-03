Mikkel Hansen a été élu lundi joueur de handball de l'année 2018. L'arrière du PSG handball a mené le Danemark à son premier titre de champion du monde il y a deux mois, à domicile et avait déjà été sacré meilleur joueur du monde en 2011 et 2015. Il est le deuxième joueur à remporter la récompense à trois reprises, après son coéquipier au PSG, Nikola Karabatic (2007, 2014 et 2016).

Chez les dames, l'arrière roumaine Cristina Neagu, qui évolue à Bucarest, a décroché la consécration pour la 4e fois après 2010, 2014 et 2015. Elle a permis à la Roumanie de se hisser en demi-finale de l'Euro-2018 en décembre, mais s'est blessée au genou droit juste avant le dernier carré.

Le gardien de l'équipe de France Vincent Gérard figurait dans la liste des cinq prétendants chez les hommes. Amandine Leynaud et Estelle Nzé Minko, sacrées championnes d'Europe en décembre à Paris avec la France, étaient elles dans la liste féminine.

Une seule Française, Allison Pineau, a été élue meilleure joueuse du monde (2009), alors que, outre Karabatic, cinq autres Français ont déjà été distingués par l'IHF: Jackson Richardson (1995), Stéphane Stoecklin (1997), Bertrand Gille (2002), Thierry Omeyer (2008) et Daniel Narcisse (2012).