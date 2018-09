Les Françaises ratent leur sortie en Golden League

Les championnes du monde 2017 quittent ce tournoi amical avec un bilan négatif de deux défaites contre le Danemark et la Pologne et un match nul face à la Norvège. Privé de plusieurs titulaires, Siraba Dembélé, Grâce Zaadi, Laurisa Landre, Alexandra Lacrabère, qui s'est cassée un doigt au Danemark, le sélectionneur Olivier Krumbholz a aligné de nombreuses jeunes, comme Jannela Blonbou, Orlane Kanor et Tamara Horacek.

Il a aussi mis en concurrence les deux gardiennes Cléopâtre Darleux, médaillée d'or l'an passé, et Laura Glauser, absente en 2017 pour cause de maternité. Une seule accompagnera la N.1 Amandine Leynaud à l'Euro.

Rendez-vous en novembre

Face à la Pologne, une équipe qui ne fait pas partie des principales candidates au titre européen, les Françaises menaient d'un but à la mi-temps mais elles ont totalement déjoué au retour des vestiaires, surtout en attaque. Elles n'ont marqué que six buts en seconde période.

Les Bleues disputeront une deuxième étape de cette Golden League en Norvège fin novembre, juste avant le coup d'envoi de l'Euro, le 29 novembre à Nancy contre la Russie.