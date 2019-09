Excellente entrée en matière pour les candidats au titre de champion de France. Le PSG, emmené par Mikkel Hansen qui a franchi la barre des 1000 buts en D1 (5 durant le match), n'a fait qu'une bouchée d'Istres (35-25), onzième la saison passée, à l'extérieur pendant que Montpellier a écrasé Créteil (36-25), un promu, à domicile. Cinq jours après leur succès sur Montpellier lors du Trophée des champions (34-27), les Parisiens ont fait la différence en première période (17-11), et ont ensuite fait fructifier leur avance.

Leurs rivaux héraultais Montpellier ont bénéficié aussi d'un confortable écart sur leurs adversaires (16-12) à la pause grâce notamment à 5 buts du gaucher de l'équipe de France Valentin Porte.

Chambéry, Aix et Nîmes assurent aussi

Chambéry, troisième du cru 2018-2019, a pris la mesure de Tremblay (33-25) en réalisant un 8-0 dans les vingt dernières minutes. Aix et Nîmes qui, comme les Savoyards, joueront la Coupe EHF (C2) cette saison, n'ont pas tremblé, respectivement à Chartres (29-25) et Ivry (32-26). Accroché en première période, le Pauc s'est mis à l'abri dans le dernier quart d'heure. Les Gardois ont eux pu compter sur le trio Sanad-Brasseleur-Salou, auteur de 21 buts. Michaël Guigou, qui a quitté son club de toujours Montpellier pour rejoindre Nîmes, a eu lui peu d'occasions de s'illustrer (1 but pour 2 tirs).

Enfin, Toulouse a arraché la victoire au "buzzer" face à Saint-Raphaël (33-32). Les Varois semblaient pourtant avoir fait le plus dur en parvenant à recoller après être passé complètement à côté de la première période (20-12).

Nantes, autre valeur sûre de la Starligue, reçoit Dunkerque jeudi (20h45) pour clore cette première journée.