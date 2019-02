Lidl Starligue - Montpellier : Touché à la cuisse, Simonet sera absent huit semaines

Coup dur pour le Montpellier Handball. Le meneur argentin du club, Diego Simonet, sera indisponible pour une durée de huit semaines en raison d’une déchirure à la cuisse droite. "C'est une vieille cicatrice qui s'est rouverte. Nous allons faire des examens complémentaires", a indiqué l'entraîneur et manager Patrice Canayer.

Simonet, âgé de 29 ans, s'est blessé samedi à Kielce lors de la victoire (28-27) face aux Polonais, lors de la 12e journée de la Ligue des champions. L'international argentin, élu meilleur joueur du Final Four à Cologne en mai, s'était blessé début décembre devant Saint-Raphaël pour son match de reprise après une fracture de fatigue et une absence de plus d'un mois.

Montpellier s'apprête à négocier sans son meneur de jeu une semaine très importante avec la réception jeudi de Chambéry, pour le compte de la 15e journée de la Starligue, et celle de Barcelone, dimanche pour la 13e journée de la Ligue des champions.

Après deux succès consécutifs devant les Bélarusses du Meshkov Brest et à Kielce, le champion d'Europe garde un espoir de qualification pour les 8e de finale.