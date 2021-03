L’EHF et le club de Metz Handball pensaient avoir réussi à contourner les mesures sanitaires entre la Moselle et le territoire allemand, qui imposent une quarantaine aux voyageurs entre les deux territoires.

En effet, les deux rencontres prévues entre Metz et le club allemand de Dortmund avaient été ramassées sur trois jours et devaient se jouer, ce soir et dimanche, à Nancy, dans le département voisin de la Meurthe-et-Moselle.

« J’ai reçu un appel à 19h de l’EHF, me disant : Dortmund ne veut pas venir jouer, pour tout un tas de motifs. Ils trouvent que c’est irresponsable de venir en France » explique le président du Metz Handball, Thierry Weizman, au C’était sans compter un revirement de dernière minute de la part du club allemand. Celui-ci a annoncé jeudi soir qu’il ne se déplacerait pas en France.Dortmund ne veut pas venir jouer, pour tout un tas de motifs. Ils trouvent que c’est irresponsable de venir en Franceexplique le président du Metz Handball, Thierry Weizman, au Républicain Lorrain

Tokyo 2020 Pour les Bleus et Michaël Guigou, la porte ou l’Histoire IL Y A 9 HEURES

La fédération européenne étant dans l’impossibilité de reporter les rencontres, alors qu’une semaine internationale débute à partir de lundi, il y a fort à parier que les Allemandes écopent d'un forfait et que les Messines se retrouvent en quarts de finale sans jouer…

Kevin Domas

Tokyo 2020 Minne incertain pour le TQO avec les Bleus, Konan appelé en renfort HIER À 14:37