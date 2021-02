L’équipe qui a dominé Aalborg ce mercredi soir a été l’antithèse parfaite de celle qui s’est inclinée la semaine passée contre Celje. Tout est parti de derrière et du gardien de but, et ce dès les premiers instants. Un score de 6-1 au bout de six minutes, une défense aussi à l’aise face à six ou sept adversaires, un Emil Nielsen dans les cages à 13 arrêts et 48% d’efficacité en première période, des montées de balle bien en place, les Nantais ont réussi un premier acte quasi-parfaite. Leur avance de quatre buts à la pause (18:14) ne traduisait que trop peu leur mainmise sur la rencontre.