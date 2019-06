La France perd une place en ligue des champions

Il y a un peu plus d'un an, la France avait réussi l'exploit de hisser trois clubs aux trois premières places de la compétition reine du hand en club, avec dans l'ordre Montpellier, Nantes et Paris SG. Mais cette saison, Montpellier n'a pas passé la phase de groupe, tandis que Nantes et le PSG ont échoué en quarts de finale, respectivement contre Barcelone et les Polonais de Kielce.

Seul Montpellier a été invité

Champion de France pour la cinquième fois consécutive, le PSG avait validé son ticket pour la C1. Montpellier (2e), Chambéry (3e) et Nantes (4e) étaient dépendants d'éventuelles invitations de la Fédération européenne (EHF). Finalement, seul Montpellier a été invité. Les Héraultais, tout comme les Parisiens, se retrouvent dans les poules hautes, avec les meilleures équipes européennes. Aucun pays ne dispose de plus de deux représentants.

Le "H" et Chambéry devront donc se contenter de la Coupe de l'EHF, le 2e niveau continental. Pour la Ligue des champions chez les dames, les Messines quadruples championnes de France et qui ont participé à leur premier Final Four cette saison, et Brest, ont obtenu leur ticket pour la première phase de groupes. L'EHF a annoncé mi-décembre une réforme de la Ligue des champions pour la saison 2020/21, avec un passage de 28 à 16 clubs chez les messieurs et un maximum de deux représentants par pays, pour relever le niveau de la Coupe de l'EHF.