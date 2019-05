Les Français Ludovic Fabregas (Barcelone) et Kentin Mahé (Veszprem) font partie de l'équipe "All Star" de la Ligue des champions de handball 2018-2019 désignée vendredi à la veille du Final Four à Cologne.

L'équipe:

Gardien: Dejan Milosavljev (SRB/Vardar Skopje/MCD), Ailier gauche: Timur Dibirov (RUS/Vardar Skopje/MCD), Arrière gauche: Mikkel Hansen (DAN/PSG/FRA), Demi-centre: Kentin Mahé (FRA/Veszprem/HUN). Arrière droit: Dainis Kristopans (LAT/Vardar Skopje/MCD), Arrière droit: Ivan Cupic (CRO/Vardar Skopje/MCD), Pivot: Julen Aguinagalde (ESP/Kielce/POL), Défenseur: Blaz Blagotinsek (SLO/Veszprem/HUN), Meilleur jeune: Ludovic Fabregas (FRA/Barcelone/ESP), Entraîneur: Roberto Garcia Parrondo (ESP/Vardar Skopje/MCD)

