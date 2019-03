Ligue des champions : les Messines assurent la "pole" en surclassant Brest

Avec 15 points, les Messines ne peuvent plus être dépassées par les Russes de Rostov et finiront en tête du groupe, pour hériter d'un adversaire abordable en quart de finale, avec un match retour dans leurs imprenables Arènes.

Il reste encore une marche à franchir pour voir Budapest à la mi-mai et rejoindre pour la première fois le gratin du hand féminin européen: un quart contre les Norvégiennes de Kristiansand, les Roumaines de Bucarest ou les Hongroises de Ferencvaros.

Avec une cinquième victoire en cinq matches lors de cette seconde phase de groupes, dont deux probantes contre Rostov (29-25 et 26-18), les Messines s'affirment comme de vraies prétendantes pour le Final Four. "L'expérience de l'année dernière nous a beaucoup appris. Ce n'est pas parce que l'on va jouer ce quart de finale retour à la maison que l'on a gagné d'avance. Bien au contraire", a souligné Manon Houette au micro de beIN Sports.

L'an passé en quarts, les Messines étaient passées à côté du match aller à Bucarest, perdu de 13 buts (34-21), un écart qu'elles n'avaient pu combler qu'en partie au retour (27-20). Samedi, pour la troisième fois en l'espace d'un peu plus de deux mois, Metz et Brest, les deux grosses écuries du Championnat de France qui comptent respectivement huit et deux Françaises sacrées championnes d'Europe en décembre, s'affrontaient. Et comme lors des deux premiers chocs, les Mosellanes ont montré leur supériorité.

Manon Houette a marqué la rencontre de son empreinte, étincelante à son poste d'ailière gauche avec 10 buts sur 11 tentatives. "La dynamique que l'on a depuis début janvier est magnifique, on essaie de l'entretenir au quotidien. Manu (Mayonnade, l'entraîneur de Metz, NDLR) ne lâche rien. On sait que c'est parce que l'on joue à 100% que l'on réussit nos matches", a souligné Houette au micro de beIN Sports.