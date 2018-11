Ligue des champions : Montpellier balayé par Rhein Neckar

La défaite est lourde et inquiétante pour les Montpelliérains, balayés ce soir dans la salle des Rhein Neckar Löwen (37-27) en Ligue des champions de handball. Le club, tenant du titre, termine la phase aller avec un seul point et aucun succès en sept matches, et n'a plus droit à beaucoup d'erreurs s'il veut se qualifier pour la phase finale.

Les Montpelliérains sont derniers de leur groupe, à égalité avec les Suédois de Kristianstad, chez lesquels ils n'ont pas réussi à gagner la semaine dernière malgré six buts d'avance (29-29).

Pour se hisser en phase finale, l'équipe de Patrice Canayer doit laisser deux adversaires derrière elle, Kristianstad donc, et probablement les Bélarusses de Brest, car les cinq autres équipes sont d'ores et déjà quasiment hors de portée. Elle devra d'abord espérer que ces derniers, en avance de trois points, ne l'emportent pas chez eux contre les Polonais de Kielce ce week-end, sans quoi ils se retrouveraient distants de cinq points.

Patrice Canayer, entraîneur du Montpellier HandballGetty Images

A Mannheim, l'une des places fortes de la Bundesliga, le MHB n'a jamais fait illusion mercredi malgré les efforts de Melvyn Richardson, son meilleur joueur (10 buts). Après sept minutes, il y avait déjà 5 à 1 pour les "Lions", qui ont toujours conservé un matelas d'avance.

Montpellier commencera la phase retour en recevant Rhein Neckar mercredi prochain. Une réaction serait la bienvenue car des succès sur les deux concurrents directs risquent de ne pas suffire à éviter l'élimination.