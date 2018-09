Ligue des champions : Montpellier s'enfonce face à Kielce

Les lendemains de fête sont souvent difficiles et l'euphorie a fait place à la crise de confiance. Le MHB a aussi perdu son premier choc en championnat de France jeudi à Nantes (31-28), contre l'équipe qu'il avait battue dans la finale de Cologne. Aucun champion d'Europe n'avait perdu ses trois premiers matches la saison suivante.

Avec cet échec, c'est la qualification pour la phase finale qui est d'ores et déjà en question. Montpellier se trouve dans une poule redoutable avec les quatre derniers champions d'Europe : le Vardar Skopje, venu s'imposer dans l'Hérault lors de la première journée, Kielce et Barcelone, où il se rendra la semaine prochaine. Les Montpelliérains ont déjà perdu en Biélorussie à Brest, l'une des équipes qu'ils doivent absolument mettre derrière eux.

L'effectif n'a plus le même visage

Il sera difficile d'aller chercher les premiers points samedi prochain en Catalogne, lors des retrouvailles avec son ancien pivot Ludovic Fabregas. Le Barça s'est imposé dimanche chez les Suédois de Kristianstad... de 19 buts. La perte du jeune international a été difficile à digérer pour le club quatorze fois champion de France.

Le mauvais départ s'explique aussi par de nombreuses blessures. Le vétéran Michaël Guigou n'a pas encore joué à la suite d'une opération d'un genou, l'arrière Jonas Truchanovicius est lui aussi blessé à cette articulation et le MHB a aussi perdu temporairement son meneur de jeu argentin Diego Simonet, le MVP du Final Four de Cologne, à cause d'une élongation à une jambe.

" On voulait produire du beau jeu "

Dimanche, face à l'une des grosses écuries de la Ligue des champions, titrée en 2016, les Montpelliérains ont toujours couru après le score. Ils ont trop manqué de précision en attaque et ont perdu trop de balles pour rivaliser. Le jeune Kylian Villeminot a été l'une des rares satisfactions (4 buts).

"C'est dur parce qu'on a mis de l'envie. On voulait produire du beau jeu. C'est le manque d'efficacité qui nous coûte cher. On perd trop de ballons et on rate trop d'+immanquables+. Il faut vite régler ça", a commenté Melvyn Richardson, le meilleur buteur du MHB (6 buts), au micro de beIN Sports. Une réaction est attendue dès mercredi en championnat face à Dunkerque.