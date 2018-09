Ligue des champions : Nantes cède sur la fin à Szeged

Le "H" a fait la course en tête pendant presque toute la partie grâce à Kiril Lazarov (6 buts) et à Romain Lagarde (5 buts), mais a fini par craquer sous les coups du Hongrois Richard Bodo (8 buts) et les arrêts du gardien croate Marin Sego (18 au total).

Les Nantais, finalistes l'an passé face à Montpellier, avaient commencé leur campagne par une défaite à domicile (34-31) face aux Allemands de Flensbourg, l'un des candidats au Final Four. La situation n'est pas encore alarmante en vue de la qualification pour la phase finale pour l'équipe de Thierry Anti, mais elle devra réagir la semaine prochaine à domicile face aux Danois de Skjern.