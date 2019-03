Nantes a préservé ses chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en ne s'inclinant que de deux buts, 34 à 32, sur le terrain de Rhein Neckar Löwen, mercredi à Mannheim. Dans un match serré de bout en bout, Dragan Pechmalbec a marqué à la toute dernière seconde, sur un engagement rapide et d'un tir du milieu du terrain dans le but vide, un ultime but qui fera peut-être la différence en Loire-Atlantique en huitième de finale retour dans dix jours.

Les Nantais se présentaient en Allemagne dans un contexte difficile après les annonces des départs des internationaux Romain Lagarde (pour Rhein Neckar justement) et Nicolas Claire (pour Aix) et celle, tout récemment, du non renouvellement du contrat de l'entraîneur historique Thierry Anti. Même si tous ces changements, ainsi que le départ du pivot Nicolas Tournat prévu de longue date, ne se feront qu'à l'été 2020, l'avenir paraît forcément incertain. Conséquence ou pas de cette agitation en coulisses, le "H" avait baissé de pied ces dernières semaines avec une défaite à Paris qui les éloigne de la course au titre et une élimination à Chambéry en quarts de finale de la Coupe de France.

Encore une belle histoire ?

Cela ne l'a pas empêché de prendre le match à bras le corps et de faire la course en tête pendant une bonne vingtaine de minutes grâce à l'Espagnol Eduardo Gurbindo (7 buts), qui menait le jeu en l'absence de Claire blessé, et grâce à Lagarde, inspiré devant son futur public (5 buts). Les Allemands, portés par la relation entre leur maître à jouer, le Suisse Andy Schmid (8 buts) et le pivot Jannick Kölbacher (11 buts), ont pris les devants peu avant la pause et ont compté jusqu'à 5 buts d'avance (31-26) mais la réaction finale des Nantais, initiée par Olivier Nyokas (7 buts), a maintenu le suspense pour le retour.

Rhein Neckar n'a pas toujours donné le maximum en Ligue des champions, notamment l'an passé, lorsqu'il avait aligné une équipe B en huitième de finale pour se préserver pour le choc de la Bundesliga contre Kiel. Mais, cette année, le club de Mannheim, distancé par Flensbourg en Championnat et éliminé en Coupe d'Allemagne, n'a plus que la scène continentale pour décrocher un titre. Les Nantais rêvent eux de poursuivre leur belle histoire avec l'Europe. Qualifiés pour la phase finale pour la troisième fois en trois participations, ils visent un deuxième Final Four, un an après la finale perdu en 2018 contre Montpellier.