Ligue des champions : Nantes s'incline 34-31 face à Flensbourg

Trois jours après avoir retrouvé leur palais des sports de Beaulieu, les Nantais ont livré une première confrontation très rythmée et de haut niveau face au champion d'Allemagne en titre. Ils ont même rendu coup pour coup lors des dix premières minutes, notamment grâce à un excellent Nicolas Claire, qui a terminé à cinq buts. Mais Flensbourg a pris les commandes du match à la 11e minute et n'a plus lâché les rênes de la partie, virant en tête à la mi-temps (18-16).

Plus en réussite devant les buts malgré une belle série d'arrêts du portier nantais Arnaud Siffert, les Allemands, également mieux organisés collectivement, ont connu un début de deuxième mi-temps canon lors duquel ils ont creusé l'écart.

Sous l'impulsion de leur meilleur buteur Magnus Röd, auteur de six réalisations (75% de réussite), ils ont pris le large avant de légèrement se relâcher pour ne finir qu'avec 3 buts d'écart dans ce choc du groupe B. Malgré une bonne fin de match, Nantes n'a pas réussi à imiter le PSG, qui est allé remporter son premier match de Ligue des champions de la saison à l'extérieur face au HCM Zaporozhye mercredi.