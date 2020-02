Au classement, Györ, qui n'a plus perdu dans la compétition reine du hand féminin depuis plus de deux ans (dernière défaite le 26 janvier 2018), prend la tête du groupe avec 15 points, deux de plus que les joueuses de Laurent Bezeau.

Brest est assuré de jouer les quarts de finale pour la première fois de son histoire et tentera de valider définitivement la deuxième place du groupe dès la semaine prochaine à domicile contre Ljubljana (5e).

Sur les deux rencontres - match nul à l'aller en Hongrie et défaite d'une but au retour - face à la superpuissance présente à cinq des six Final Four de la compétition, le BBR a fait jeu égal et aurait pu espérer mieux sans une baisse de régime en fin de seconde période dans son Arena.

"On est frustrées, parce que l'on était devant, on fait même un petit trou en début de deuxième mi-temps, mais on a senti qu'elles avaient un peu plus de peps", a commenté la gardienne Cléopâtre Darleux, de retour en Ligue des champions après une pause maternité.

Entrée en jeu en seconde période en relais d'une excellente Sandra Toft durant les trente première minutes, Darleux a enchainé plusieurs parades (8 arrêts au total) et Brest s'est échappé au score (25-21, 45e).

Mais Györ, porté par Veronika Christiansen (9 sur 10) a accéléré pour revenir au score, prendre les rênes dans les cinq dernières minutes (27-26), et ne plus les lâcher.

"On est déçues", a ajouté Darleux, championne du monde avec l'équipe de France en 2017 et prétendante pour une place dans le groupe bleu pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Malgré les blessées sur la base arrière -Kalidiatou Niakaté, Amandine Tissier, Marta Mangué-, Brest a tenu le choc et a même obtenu une balle d'égalisation dans les dernières secondes, sur un tir de la Suédoise Isabelle Gulden repoussé par Eva Kiss.

"Je pense que l'on aurait mérité un point aujourd'hui. Elles n'ont pas été meilleures que nous aujourd'hui, mais c'est comme ça", a ajouté la Slovène Anna Gros, meilleure marqueuse brestoise avec 7 buts, autant que la pivot française Pauletta Foppa.