Le Paris SG a maîtrisé la réaction d'Aalborg pour s'imposer au Danemark 32 à 29 dimanche en Ligue des champions de handball. Les Parisiens (8 victoires, 1 défaite) restent en tête de leur groupe à égalité avec Barcelone qu'ils recevront dimanche prochain à Coubertin. Le résultat de ce choc a de grandes chances de décider de la "pole position" et du billet direct en quart de finale qui va avec. Le Barça est la seule équipe à avoir battu le PSG cette saison, au match aller. Les champions de France ont remporté leurs 19 autres matches toutes compétitions confondues.

Au Danemark, le PSG était diminué par l'absence de son seul arrière gaucher, Nedim Remili, victime d'une entorse à une cheville la semaine dernière lors du succès contre Flensbourg et indisponible pour environ trois semaines. Ce sont deux droitiers, le Danois Mikkel Hansen et Nikola Karabatic, qui ont joué sur le côté droit, avec beaucoup d'efficacité (7 et 6 buts). Le Norvégien Sander Sagosen a aussi fait du mal à son ancien club en marquant à 7 reprises. Mais le grand homme du match a été le gardien espagnol Rodrigo Corrales, déjà excellent la semaine dernière. C'est lui qui a éteint le feu lorsque les Danois sont revenus à deux reprises à un but au milieu de la deuxième période, alors que Paris avait mené de cinq longueurs au retour des vestiaires.