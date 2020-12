La première demi-finale du Final Four de la saison 2019-2020, ce lundi, entre Barcelone et le PSG (37-32), avait été à sens unique, la seconde entre Veszprem et Kiel a été totalement folle. Largement en tête à la pause, Kiel s’est fait peur en deuxième période avant de l’emporter, au bout du suspense, après les dix minutes de la prolongation (36-35). Les Allemands de l’ancien Parisien Sander Sagosen affronteront donc Barcelone en finale, tandis que le PSG retrouvera Veszprem et son ancien gardien, Rodrigo Corrales, lors de la "petite finale".

Retournements de situation à gogo et une fin de match irrespirable : Kiel et Veszprem ont livré un duel dantesque dans le dernier carré de la Ligue des champions. Pourtant, Kiel s’était bien lancé en dominant nettement le premier acte, bien aidé par un adversaire totalement désorganisé en attaque.

Avec un collectif bien plus cohérent et des individualités en forme olympique comme Domagoj Duvnjak, Kiel a toutefois réussi à ne pas sombrer, pour l’emporter au forceps et revenir en finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2014. Barcelone et Kiel, deux des trois équipes les plus titrées en C1 s’affronteront mardi pour le titre suprême (20h30). Un peu avant, Paris jouera donc sa place sur le podium face au Vezsprem de l’international français Kentin Mahé (4 buts dont 3/3 sur jet de 7 mètres), à 18h.