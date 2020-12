Dans cette année 2020 chamboulée, sans repère, le Père Noël est arrivé en avance pour Luc Steins. Et l’homme à la hotte avait le visage de son entraîneur au Fenix Toulouse Handball, Philippe Gardent. C’est par l’entremise de l’ancien pivot des Barjots et coach de Paris (2012-2015), qui garde "d’excellentes relations" avec Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris-Saint-Germain et Bruno Martini, son ancien coéquipier en équipe nationale et manager du club de la capitale, que Steins a pu vivre, comme il l’a expliqué au moment de signer au PSG, "un rêve".

Privé de Ligue des champions depuis son arrivée, Steins s'est tout de même illustré en championnat, ici face à Montpellier - Décembre 2020 (Crédits Photos : PSG/TeamPics) Crédit: From Official Website

Ligue des champions Reports incessants, fin de saison incertaine : les handballeurs naviguent à vue 04/12/2020 À 00:32

Mais ce n’est pas franchement un beau cadeau qui l’attend pour son entrée en lice en Ligue des champions avec Paris, prévue il y a un mois face à Porto mais finalement retardée. La faute aux multiples reports des matches en raison de la situation sanitaire, mais aussi des blessures, notamment celle que le Néerlandais traîne à la cheville droite depuis de longues semaines : "Ca a pris du temps pour revenir, je récupère petit à petit, mais c’est un peu chiant, tu sens toujours un peu la douleur, il faut se focaliser sur la balle, et après ça va", nous a confié le demi-centre, en Français, à quelques jours de l'entrée en lice du club parisien au Final Four, en demi-finale face à l’ogre Barcelonais, recordman de victoire dans la compétition (9), et qui reste sur une impressionnante série de 61 victoires d’affilée, toutes compétitions confondues. Mais cela n’effraie pas le moins du monde le joueur de 25 ans, qui n’aurait jamais songé à faire ses valises pour Cologne, un titre de champion d’Europe dans la balance, il y a encore deux mois de cela.

Fernandez : "La France au TQO sans Karabatic, ce sera très compliqué… mais j’y crois"

Confronté à l'absence longue durée de Nikola Karabatic, le PSG cherchait depuis mi-octobre un remplacement à son demi-centre aux 2 médailles d’or aux J.O., quadruple champion du monde, duodécuple champion de France et aux 3 Ligue des champions, entre autres. Pas une mince affaire, surtout que le joueur en question devait présenter des garanties solides, être éligible en C1, sans oublier avoir un bon de sortie de son club au beau milieu de cet exercice... Luc Steins cochait toutes ces cases, et même si laisser ses coéquipiers en pleine saison était aussi difficile pour lui que pour l’institution toulousaine, celle-ci a trouvé son compte dans ce prêt jusqu’en fin de saison.

Petit gabarit mais grand talent

En plus de prolonger son joueur d’un an, jusqu’en 2023, le club aurait perçu 100 000 euros dans cette transaction et a récupéré, toujours en prêt, Sadou Ntanzi, le seul demi-centre de métier qui restait au sextuple champion de France en titre, mais jugé trop tendre pour les échéances qui attendent le club qatari d’ici à la fin de la saison, notamment ce Final Four où, s'ils parviennent à se défaire du Barça, les Parisiens devront jouer en finale Kiel ou Veszprem. Pour Luc Steins, ce coup du sort ne fait que confirmer une progression fulgurante qui n'en finit plus depuis 4 ans.

Sérieux puis mis sous pression, le PSG s'en est sorti au bout du suspense contre Porto

Arrivé en France en 2016, à Massy, où il évoluait en D2, il tape dans l’œil des dirigeants de Tremblay, qui le recrutent un an plus tard. Puis le laissent partir à Toulouse l’an passé, où ce petit joueur (1m73, contre 1m96 pour Nikola Karabatic) a continué de faire exploser les défenses adverses à coup d’accélérations fulgurantes et de passes lasers, hissant son club à la 5e place et lui permettant de jouer la Coupe EHF cette saison. "C’est un garçon pétri de talent", pose d’emblée Gardent. "Il est très explosif, il a une qualité au duel, sur le un contre un, il fait partie des meilleurs joueurs de la LNH", appuie Maxime Gilbert, l’autre demi-centre du Fenix, qui poursuit : "Il a prouvé que même en faisant cette taille, on pouvait être en concurrence avec les meilleurs. On voit de plus en plus de joueur de ce profil-là, comme [Stas] Skube à Meshkov Brest ou [Luka] Cindric à Barcelone". Le frère de Skube, Sebastian, faisait d’ailleurs partie des autres pistes de remplacement du PSG.

"C’est un profil qui correspond au type de joueurs que veut Raul Gonzalez, c’est-à-dire un meneur de jeu dynamique, capable de jouer pour les autres avec une très bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, décrypte Jérôme Fernandez, consultant handball d’Eurosport. Quand on voit les joueurs qui ont été contactés, ce sont des profils similaires, des supers joueurs, capables de faire la différence par leur mobilité et de faire marquer leurs coéquipiers". Parmi lesquels Nedim Remili, l'arrière droit du PSG, qui se réjouissait, quelques jours après sa signature, de l’arrivée d’"une bonne recrue. C’est quelqu’un qui va nous apporter énormément, dans un registre de jeu qu’on n’avait pas dans notre effectif. C’est un joueur qui, malgré sa vitesse, a un vrai sens du jeu. Beaucoup de joueurs peuvent aller très vite sans réussir à contrôler leur vitesse. Lui, il arrive à voir le jeu, à délivrer les bonnes passes au bon moment, à changer de rythme. Il sait jouer de sa taille, c’est un argument qu’il faudra faire valoir pendant cette Ligue des champions".

Au départ, il est réservé, mais une fois qu'il est à l'aise, c'est un blagueur

"Ce n’est pas qu’un demi-centre qui ne fait que jouer les autres, prévient Gardent. Il a l’œil, il parvient à créer des brèches, et comme il est très intelligent et qu’il travaille beaucoup sur ses adversaires, il a la capacité de s’engouffrer dans des brèches". Patrice Annonay, gardien de Tremblay avec qui il a joué pendant deux ans, confirme : "C’est quelqu’un qui n’a pas peur de mettre la tête dans les intervalles, malgré sa taille, il va se frotter à des joueurs plus costauds et grands que lui".

Lui affirme : "Mon but c’est de mettre les autres joueurs en condition de tir, ou pour finir l’action. Parfois, il faut que je sois dangereux, que j’attaque en un contre un dès que j’en ai l’occasion, trouver les intervalles entre les joueurs pour tirer à six mètres, et on essaye d’alterner ça un peu oui. Pour moi le plus important ce n’est pas de marquer des buts, mais de régler le jeu et de gérer les temps forts et les temps faibles et de mettre les autres joueurs en place". Et cela s’est vu lors des quelques matches de championnat qu’il a disputés jusqu’ici (3). Bien sûr, ce sera tout autre chose face à Barcelone, mais Steins a grandement participé aux victoires probantes de son équipe face à Montpellier (32-36), et surtout face à Nantes (24-26), l’autre club français en lice en Ligue des champions cette saison.

Une alchimie est en train de se créer entre nous

Le plus grand défi du Batave, évidemment, a été de s’intégrer à vitesse grand V dans le jeu parisien, aux côtés des Hansen, Remili, Kristopans... : "Ça va de mieux en mieux, assure-t-il, je sens qu’il y a une alchimie qui est en train de se créer entre nous. Savoir qui aime jouer quel système, quel enclenchement, parfois ça prend du temps. On doit accélèrer sur ce point pour arriver bien en place la semaine prochaine [ce lundi]". Raul Gonzalez, son nouvel entraîneur, a évidemment eu une attention toute particulière envers son nouveau chef d’orchestre : "On a beaucoup travaillé sur mes duels, sur mon intégration dans les enclenchements, dans les systèmes qu’il veut mettre en place. Il me demande de mettre les joueurs qui sont proches de moi en bonne position de tir, et de mettre plus de vitesse dans le jeu". Hors du terrain, son adoption dans le groupe a été beaucoup plus facile, en témoigne son surnom de "Sonic", en référence au hérisson bleu ultra-rapide du jeu vidéo éponyme de Sega. C'est Remili qui a trouvé ce surnom.

Le principal défi de Luc Steins depuis son arrivée au PSG a été de se fondre au sein du collectif parisien (Crédits photos : TeamPics/PSG) Crédit: From Official Website

D’abord timide au premier abord, le Néerlandais devrait bien trouver le moyen de se venger dans les mois à venir, si l’on en croit son coéquipier toulousain Maxime Gilbert : "C’est vraiment quelqu’un de très facile à vivre. Une fois qu’on a cassé la glace, il peut se lâcher et il n’arrête pas ! Il fait toujours des coups en douce, ce qui l’aide bien c’est qu’à chaque fois il ne se fait jamais prendre", se marre le demi-centre, rejoint sur ce coup par Patrice Annonay : "Une fois qu’il est à l’aise dans le groupe, c’est vraiment un blagueur. On peut même dire que c’était un joyeux luron, parce que vu les blagues qu’il faisait à la fin quand même…", se rappelle, avec un large sourire, l’ancien gardien du PSG.

Ces derniers jours, c’est bien le sérieux qui a pourtant prévalu du côté des Parisiens, pour qui Noël est forcément passé au second plan, relégué derrière cet objectif du titre européen : "Cette année, le repas de Noël va être différent, reconnaît Steins. Mais je pense que personne ne le regrette et que tout le monde est content de jouer le Final Four. S’il fallait rater une fois Noël, c’était peut-être la meilleure année pour le faire, avec la Covid-19. Et puis, de toute façon c’est encore mieux de gagner la Ligue des champions". Ce serait assurément un beau cadeau pour tout un club, ainsi que pour ses nouveaux supporters. Quelques jours après la date butoir, cette fois.

Ligue des champions Après Zagreb-Nantes, le match du PSG face à Kielce à son tour reporté 02/12/2020 À 09:21