8e - BREST - KRISTIANSAND 3-8 : En contre, Reistad s'en va seule et se présente à six mètres face à Darleux, +5 pour Kristiansand.

7e - BREST - KRISTIANSAND 3-7 : Après le but d'Ana Gros, Nora Mork s'en va seule à six mètres pour marquer le septième but de Vipers.

6e - BREST - KRISTIANSAND 2-5 : Gullden marque sur un jet de 7 mètres en lucarne droite.

5e - BREST - KRISTIANSAND 1-5 : Deux buts coup sur coup de Vipers encore une fois. D'abord De Reistad puis de Knedlikova sur son aile gauche au premier poteau.

4e - BREST - KRISTIANSAND 1-3 : Après un arrêt de Darleux, Coatanea, sur son aile droite, ouvre le compteur brestois.

3e - BREST - KRISTIANSAND 0-3 : Artzen creuse l'écart pour le Vipers, Gros et Jaukovic ont raré devant le but norvégien.

2e - BREST - KRISTIANSAND 0-2 : Loke ouvre le compteur de cette finale et Jonassen double la mise pour les Norvégiennes, les Brestoises sont mises sous pression dès le début de cette rencontre.

1e - BREST - KRISTIANSAND 0-0 : C'est parti pour cette finale de Ligue des champions, Kristiansand a le ballon.

17h55 - Les deux équipes sont présentées à la Papp Laszlo Arena de Budapest... la finale va bientôt débuter !

17h50 - Comment voir la rencontre ?

Comment voir la rencontre ? Si vous êtes abonnés, il vous suffit de vous connecter sur l'application Eurosport ou aller en section "EN DIRECT" du site Eurosport.fr, pour profiter du match en direct vidéo. Sinon, veuillez suivre le lien au-dessus des commentaires.

17h47 - Samedi, lors de la victoire du BBH face à Györ en demi-finale, les gardiennes Cléopatre Darleux (10 arrêts) et Sandra Toft, ainsi que les arrières droit Ana Gros (9 buts) et gauche Djurdjina Jaukovic (5) ont brillé et ont rendu possible cet exploit.

17h43 - La paire arbitrale du jour est roumaine avec Cristina Nastase et Simona Raluca Stancu.

17h40 - Les deux adversaires du jour se sont déjà croisés en quart de finale de Ligue des champions lors de la saison 2017-2018 et le Vipers s'était qualifié malgré la victoire des Brestoises lors du match retour (26-17, 29-34).

17h35 - Aujourd'hui, le BBH ou Kristiansand va inscrire son nom dans le marbre. Les deux finalistes ont deux points communs : c’est leur première finale de Ligue des champions de leur histoire respective mais c'est également la première finale d'un club de leur pays (France et Norvège). Si les Brestoises jouent même leur tout premier Final Four, les Norvégiennes, elles, ont tout de même terminé troisièmes en 2019.

17h30 - Samedi, les Brestoises ont fait tomber l’ogre hongrois triple tenant du titre, Györ, au bout d'un match et d'une séance de tirs au but stressants (23-23, 4-2 t.a.b), tandis que le Vipers Kristiansand a fait plier le CSKA Moscou (33-30). Les deux perdants se sont affrontés plus tôt dans l’après-midi pour connaître le troisième de ce Final Four et Györ a aisément battu les Moskovites (32-21).

17h25 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT commenté la finale de Ligue des champions entre le Brest Bretagne Handball et le Vipers Kristiansand. Coup d’envoi prévu à 18h dans la Papp Laszlo Arena de Budapest !

